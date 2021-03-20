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суббота, 20 марта 2021 12:15

Меркель согласилась отпустить Левандовски

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Меркель согласилась отпустить Левандовски
Роберт Левандовски (справа) празднует очередной мяч вместе с Якубом Блащиковски. Фото: Reuters

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски не оставит свою национальную команду без помощи в матчах отбора к Кубку мира-2022.

Участие Левандовского, как и Кшиштофа Пентека, в матче против сборной Англии было под большим вопросом, поскольку правительство Германии ввел обязательный двухнедельный карантин для всех, кто покидал пределы страны и посещал зону риска.

Впрочем, после длительных переговоров президента Польской футбольной федерации Збигнева Бонека с немецкими властями, канцлер Германии Ангела Меркель позволила игрокам отправиться в расположение сборной, сообщает Przegladsportowy.

Главным аргументом стал санитарный режим, которого будут придерживаться футболисты: их транспорт будет проходить через специальный "коридор", в котором они будут изолированы от внешнего мира, а также они будут сдавать тесты на коронавирус каждые несколько дней.

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Польша сыграет с Венгрией (25 марта), Андоррой (28 марта) и Англией (31 марта) в матчах отбора к ЧМ-2022. Ранее правительство Франции запретило футболисту из Нидерландов Мемфису Депаю пересекать границы страны.

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