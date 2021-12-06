"Медленно, неловко и неточно" - игрока сборной Украины уничтожили в Италии

Виктор Коваленко проводит второй сезон в Серии А. Фото:УАФ

Полузащитника сборной Украины и "Специи" 25-летнего Виктора Коваленко подвергли критике в Италии.

Коваленко досталось за матч против "Сассуоло" в 16-м туре Серии А.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шевченко прокомментировал поражение от "Ювентуса"

Украинец провел на поле 79 мин. Даже смог забить гол в этом матче, но его отменили из-за офсайда партнера.

"Медленно и неловко. А главное - неточно. Он не дает того качества, которое от него ждут. Худший в команде Тьяго Мотты", - оценило игру украинца издание Сalciospezia.it.

Виктор Коваленко играет за "Специю" на правах аренды. Его контракт принадлежит "Аталанте". В текущем сезоне "Специя" занимает 17 место, и на два очка опережает "Дженоа" Андрея Шевченко, которая находится в зоне вылета. В следующем матче "Специя" сыграет в гостях против "Ромы".