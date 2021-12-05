Гол Малиновского поспособствовал смене лидера чемпионата Италии

Малиновский забл четвертый гол в сезоне. Фото: Reuters

"Аталанта" одержала победу в матче 16-го тура итальянской Серии А с "Наполи". Встреча прошла в Неаполе на "стадионе им. Марадоны" и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Счёт в игре на 7-й минуте пушечным ударом из-за пределов штрафной открыл украинец Руслан Малиновский, результативную передачу которому отдал Дуван Сапата. Это четвертый мяч Малиновского в чемпионате 2021-22 и 20-ый в итальянской Серии А.

Этот гол стал для Малиновского 13-м мячом из-за пределов штрафной с момента его дебюта в Серии А летом 2019 года. За это время в топ-5 лиг больше дальними ударами забивал только Лионель Месси (18), сообщает в "Twitter" OptaPaolo.

К концу первого тайма "Наполи" сравнял счёт благодаря Петру Зелиньскому. В начале второго тайма Дрис Мертенс откликнулся на передачу Кевина Малку. На 60-й минуте судья отменил пенальти в ворота "Наполи", но это не помешало игрокам "Аталанты" отличиться дважды. Забивали Мерих Демирал (Рафаэл Толой) и Ремо Фройлер (Йосип Иличич).

Победа позволила клубу из Бергамо набрать 34 очка и укрепиться на четвёртой строчке чемпионата Италии. "Наполи" с 36 очками упустил первое место и откатился на третью позицию. Лидером стал "Милан" -. 38 очков. На одно меньше у "Интера", который идёт вторым.