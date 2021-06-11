Матчи Евро будут транслировать на радио

"Радио Промінь" будет транслировать 20 матчей Евро. Фото: Общественное.

В Украине матчи Евро-2020/21 можно будет послушать в эфире радио.

"UA Радио Промінь" стал официальным радиотранслятор матчей Евро в Украине, сообщает "Суспільне".

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20 матчей Евро в прямом эфире услышат слушатели "UA Радіо Промінь".

А все матчи с участием сборной Украины и матчи плей-офф - слушатели "UA: Українське Радіо"

Трансляция первого матча - между сборными Нидерландов и Украины - состоится 13 июня в 22.00 на "UA Радио Промінь".

Евро-2020/21 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет в группе с Нидерландами. Австрией и Северной Македонией. 13 июня команда Андрея Шевченко стартует на турнир матчем против голландцев.