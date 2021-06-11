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пятница, 11 июня 2021 20:45

Матчи Евро будут транслировать на радио

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Матчи Евро будут транслировать на радио
"Радио Промінь" будет транслировать 20 матчей Евро. Фото: Общественное.

В Украине матчи Евро-2020/21 можно будет послушать в эфире радио.

"UA Радио Промінь" стал официальным радиотранслятор матчей Евро в Украине, сообщает "Суспільне".

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20 матчей Евро в прямом эфире услышат слушатели "UA Радіо Промінь".

А все матчи с участием сборной Украины и матчи плей-офф - слушатели "UA: Українське Радіо"

Трансляция первого матча - между сборными Нидерландов и Украины - состоится 13 июня в 22.00 на "UA Радио Промінь".

Евро-2020/21 пройдет с 11 июня по 11 июля.

Сборная Украины сыграет в группе с Нидерландами. Австрией и Северной Македонией.

13 июня команда Андрея Шевченко стартует на турнир матчем против голландцев.

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  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
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