Матчи Евро будут транслировать на радио

В Украине матчи Евро-2020/21 можно будет послушать в эфире радио.
"UA Радио Промінь" стал официальным радиотранслятор матчей Евро в Украине, сообщает "Суспільне".
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20 матчей Евро в прямом эфире услышат слушатели "UA Радіо Промінь".
А все матчи с участием сборной Украины и матчи плей-офф - слушатели "UA: Українське Радіо"
Трансляция первого матча - между сборными Нидерландов и Украины - состоится 13 июня в 22.00 на "UA Радио Промінь".
Евро-2020/21 пройдет с 11 июня по 11 июля.
Сборная Украины сыграет в группе с Нидерландами. Австрией и Северной Македонией.
13 июня команда Андрея Шевченко стартует на турнир матчем против голландцев.
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