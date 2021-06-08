Почему на Евро будут играть две сборные Украины

13 июня сборная Украины стартует на Евро-2020/21 матчем против Нидерландов.

На Евро мы увидим две разных сборные Украины в тактическом плане. В матче против сильных соперников национальная команда использует рациональную схему построения игры в три защитника без ярко выраженных фланговых игроков в атаке. Благодаря прогрессу Илья Забарного, Дениса Попова и универсализма Виталия Миколенко в тренерский штаб не будет иметь проблем с выбором игроков в обороне. Защитный вариант принес ничью в матче против Франции на "Стад де Франс". Сама такая тактика должна быть в стартовом матче против Нидерландов, которые играют через контроль мяча и стремятся доминировать на поле. Так сборная должна будет играть в матчах плей-офф, если туда выйдет.

Такой вариант игры возник из-за проблем фланговых игроков. Евгений Коноплянка не поехал на Евро. Андрея Ярмоленко почтитри месяца не играл перед Евро из-за травмы, а Марлос сдал из-за возраста. Останется подвержен травмам Виктор Цыганков и вингер "Ференцвароша" Александра Зубков. Этого мало, чтобы пробовать играть с позиции силы на Евро. Позиция фланговых игроков при позиционной атаке является одной из ключевых.

Старая тактика с фланговым игроками будет актуальна против слабых соперников, когда нужно будет атаковать. Не зря в товарищеских матчах против Бахрейна, Северной Ирландии и Кипра отрабатывали модель доминирования на поле. Такое построение игры будет нужно в матчах против Австрии и Северной Македонии, когда нужно будет скрывать количественную оборону соперника.

Матчи против Северной Македонии и Австрии будут сложнее. Они сами будут ожидать от Украины ошибок

Таким образом, мы имеем все шансы увидеть две разные сборных Украины на Евро. Одна должна быть очень рациональная и надежная в защите, а другая должна уметь атаковать и действовать против количественной обороны соперника.

Нидерланды после прихода Франка де Бура не впечатляют. Если украинцы надежно сыграют в обороне, то будут иметь шансы на очки. Если попробуем играть на равных с высокой линией защиты - могут возникнуть проблемы. Матчи против Северной Македонии и Австрии будут сложнее. Они сами будут ожидать от Украины ошибок. Если играть с ними в тактические шахматы, то может повториться судьба матчей против Казахстана и Финляндии. С этими командами нужно действовать с позиции силы, давить на них. Поединки во втором и третьем туре групповой стадии будут решающими. Именно в них будет определяться место команды Шевченко в группе.

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Выход из группы реальный. Национальная команда способна взять 5-7 очков и даже выиграть группу. Но дальнейшие перспективы туманны. Максимум для подопечных Шевченко является четвертьфинал, если повезет в 1/8 финала с соперником.

Главная проблема - зависимость игры от отдельных футболистов. Альтернативы Руслану Малиновскому, Александру Зинченко и Роману Яремчуку нет. Все они после тяжелого клубного сезона в Европе. Как показали матчи отбора к Кубку мира с каждым матчем сил у футболистов становится меньше, если играть каждые 3-4 дня. Тренерский штаб не готов снимать своих лидеров, даже если они уже устали. Расширение заявки также не поможет. Больших кадровой ротации от Шевченко не стоит ждать.

Евро-2020/21 состоится с 11 июня по 11 июля. 13 июня Украина сыграет против Нидерландов. 17-го померяются силами из Северной Македонией и 21 с Австрией. Из группы выходит две сильнейшие сборные и четыре лучшие сборные, которые занимают третьи места.

Сборная Украины принимала участие в Евро-2012 и Евро-2016 и ни разу не смогла выйти из группы.