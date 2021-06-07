Цыганков пропустит второй матч подряд перед Евро

Лидер "Динамо" 23-летний Виктор Цыганков получил травму и не поможет сборной Украины в товарищеском матче против Кипра.
У Цыганкова небольшое повреждение икроножной мышцы, сообщает УАФ.
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О сроках восстановления лидера "Динамо" информации нет. Цыганков также пропустил предыдущий матч против Северной Ирландии.
Вместо игрока "Динамо" в заявку сборной Украины на контрольный матч против Кипра внесен Роман Безус.
Евро-2020/21 состоится с 11 июня по 11 июля.
Сборная Украины сыграет на групповой стадии против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.
Товарищеский матч против Кипра состоится 7 июня во Харькове. Начало игры в 19.00.
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