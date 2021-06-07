"Мне в ней не играть" - Шевченко о новой форме сборной Украины

Главному тренеру сборной Украины 44-летнему Андрею Шевченко понравилась новая форма национальной команды, в которой она будет играть на Евро-2020/21.
6 июня сборная Украины представила новую форму. На футболках изображен силуэт государства с полуостровом Крым, который был аннексирован Россией 2014 году.
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"То, что я видел - все в порядке. Мне в ней не играть, а ребятам - да. Надо их мнения узнать", - цитирует Шевченко официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
В России требуют от УЕФА запретить новую форму сборной Украины.
Евро-2020/21 пройдет с 11 июня по 11 июля.
Сборная Украины сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.
7 июня команда Андрея Шевченко проведет контрольный поединок против Кипра. Начало игры в 19:00.
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