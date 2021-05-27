Коноплянка пропустит Евро

Полузащитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" 31-летний Евгений Коноплянка не сыграет на Евро-2020/21.

Коноплянка не успеет полноценно восстановиться к старту турнира, сообщает Football.ua.

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Вингер получил мышечную травму в составе сборной Украины, когда готовился к стартовым матчам отбора к Кубку мира-2022. За два месяца полузащитник "Шахтера" так и не смог полноценно восстановиться.

Евро-2020/21 пройдет с 11 июня по 11 июля.

Национальная команда сыграет на групповой стадии против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

Евгений Коноплянка выступает за "Шахтер" с лета 2019 года. Почти весь прошлый сезон он пропустил из-за травмы. До этого играл за "Днепр", "Севилью" и "Шальке.

В составе сборной Украины Коноплянка принимал участие в Евро-2012 и Евро-2016.