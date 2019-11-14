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четверг, 14 ноября 2019 10:14

Матч Украина - Эстония в прямом эфире покажет платный канал

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Матч Украина - Эстония в прямом эфире покажет платный канал
Товарищеский матч команды Шевченко можно будет увидеть на общенациональном канале только в полночь. Фото: УАФ

В четверг, 14 ноября, сборная Украины проведет товарищеский матч. Соперником нашей команды будет сборная Эстонии, а сам матч состоится в Киеве. Однако в прямом эфире этот матч можно будет увидеть только на платных каналах.

Права на показ матчей сборной Украины принадлежат "Медиа Группа Украина". Туда входят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2", а также телеканал "Украина". Именно на первом из них в прямом эфире и покажут матч Украина - Эстония. Начало трансляции в 18:50, сам матч начнется в 19:00.

Матч покажет и телеканал "Украина". Однако в прямом эфире, а в записи в 0:00 (ночь с 14 на 15 ноября). Зато в 19:00 на канале выйдет выпуск новостей, а в 19:50 - программа "Говорит Украина", сообщает "24 канал ".

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Смотреть онлайн матч Украина - Эстония легально можно на сайте Oll.tv. Но стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации. Месячная подписка на канале "Футбол 1" и "Футбол 2" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.

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Дата
14
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