Матч Франция – Украина пройдет без зрителей

Оливье Жиру стал автором дубля в последнем матче сборных Франции и Украины. Фото: REUTERS

Гостевой матч сборной Украины в квалификации Кубка мира-2022 против сборной Франции пройдет без зрителей.

Федерация футбола Франции хотела, чтобы встречу на "Стад де Франс" посетило небольшое число зрителей. Но власть не разрешила проводить матч со зрителями. Франция регистрирует одно из самых больших в Европе количество больных коронавирусом. Сообщает L'Équipe

Встреча состоится состоится 24 марта. Начало – в 21.45.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина сыграет с Казахстаном на арене с дырявой крышей

Во время товарищеского матча команд в октябре на стадион была допущена небольшая группа фанатов. Тогда сборная Франции нанесла нашей команде самое большое поражение за всю историю.