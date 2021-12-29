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четверг, 30 декабря 2021 07:11

Марокканский клуб пропустил курьезный гол

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Марокканский клуб пропустил курьезный гол
Лидер пропустил курьезный гол. Фото: "Видад"

Лидер чемпионата Марокко "Видад" на выезде проиграл середняку ФЮС. Те забили победный гол на 90+3-й минуте, при чем, кажется, сами этого не ожидали.

Когда один из защитников гостей головой попытался скинуть мяч то ли партнеру, то ли вратарю, не заметил поджидавшего там форварда соперника. Тот, увидев мяч, быстро сориентировался и в полете через себя вырвал победу для своего клуба.

В итоге вышел вот такой курьезный шедевр.

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Для "Видада" это поражение стало болезненным: команда опережает своего принципиальнейшего соперника, "Раджу", на 8 очков, но у тех еще 2 матча в запасе.

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