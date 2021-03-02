Маркевич назвал лучшего игрока "Динамо"

Бывший тренер сборной Украины, "Днепра" и "Металлиста" Мирон Маркевич считает полузащитника Виталия Буяльского лучшим игроком "Динамо".

По словам Маркевича, наставник сборной Украины Андрей Шевченко должен обратить внимание на полузащитника киевского клуба в матчах отбора к Кубку мира-2022.

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"Посмотрим, как соберется сборная в этом месяце. Виталий сейчас действительно хорошо выглядит. Не исключено, что его вызовут в сборную Украины. Так, как Буяльский сейчас играет - он является лучшим игроком в" Динамо", - сказал Маркевич в комментарии 1927.kiev .ua.

Виталий Буялський забил 2 мяча в ворота "Брюгге", которые позволили "Динамо" выйти в 1/8 Лиги Европы. В текущем сезоне игрок провел 21 матч во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 7 ассистов.

Следующий матч "Динамо" проведет 3 марта в рамках Кубка Украины против "Колоса". Начало игры в 17:00.

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко не вызывает Буяльского в национальную команду.