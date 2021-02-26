Почему Луческу выиграл в Брюгге

Виталий Буяльский забил единственный мяч в матче. Фото: ФК "Динамо" Киев

Во 2-м матче 1/16 Лиги Европы "Динамо" в гостях победил "Брюгге" - 1:0. Что нужно знать об игре?

Команды имели кадровые проблемы. "Брюгге" остался без части ведущих игроков и тренерского штаба из-за положительных тестов на коронавирус. У "Динамо" не смог восстановиться от повреждения защитник Денис Попов.

Мирча Луческу хотел забить быстрый гол. Киевляне первые 10 минут активно шли вперед. После этого уменьшили активность и начали играть более осторожно.

Брюгге" играл по счету 1-го матча. Хозяева уделили большое внимание обороне и нейтрализации лидера соперника Виктора Цыганкова. Свели все риски к минимуму.

"Динамо" не справлялось с высоким прессингом соперника. "Брюгге" высоко встречал гостей, не давая разыгрывать мяч даже на своей половине поля. Динамовцам трудно было конструировать собственные атаки.

После замены Баста Довольно стало легче. Нидерландский нападающий постоянно держал в напряжении оборону "Динамо". Александр Сирота и Илья Забарный не всегда справлялись с именитым нападающим. Дост получил повреждения и был заменен в начале 2-го тайма. После этой защита гостей стала выглядеть лучше.

Георгий Бущан выручил "Динамо". После ошибки Сироты нападающий гостей вышел на ворота "Динамо", но не смог переиграть Бущана.

Выход Шапаренко усилил игру

Эдуард Соболь был одним из самых активных игроков матча. Защитник сборной Украины держал в напряжении правый фланг обороны "Динамо".

Выход Николая Шапаренко усилил игру. У "Динамо" ничего не получалось в атаке. Выход на замену Шапаренко добавил скорости, передвижения мяча и остроты.

Виталий Буяльський стал злым гением "Брюгге". Полузащитник "Динамо" забивал в ворота "Брюгге" в обоих матчах.

План Луческу сработал. "Динамо" ждало своего шанса всю игру. Киевляне в первую очередь о надежности обороны. Свой единственный по настоящему момент смогли реализовать. Луческу усыпил соперника, а затем увеличил темп игры.

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По сумме 2-х матчей "Динамо" победило "Брюгге" - 2:1. 26 февраля в 14:00 по Киевок состоится "слепая" жеребьевка 1/8 финала. Участники: от Англии - "Арсенал", "Тоттенхем" и "Манчестер Юнайтед", от Испании - "Вильярреал" и "Гранада", от Италии - "Милан" и "Рома", от Украины - "Динамо" и "Шахтер", от Норвегии - "Мельде", от Шотландии - "Рейнджерс", от Хорватии - "Динамо", Загреб, от Греции - "Олимпиакос", от Швейцарии - "Янг Бойз", от Чехии - "Славия"