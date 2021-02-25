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четверг, 25 февраля 2021 21:33

" "Динамо" обыграло "Брюгге" и вышло в 1/8 Лиги Европы. Там же будет играть и "Шахтёр".

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&quot; &quot;Динамо&quot; обыграло &quot;Брюгге&quot; и вышло в 1/8 Лиги Европы. Там же будет играть и &quot;Шахтёр&quot;.
Сергею Сидорчуку надо сильно постараться, чтобы вывести команду в 1/8 финала. Фото: Reuters

Добрый вечер!

Сегодня киевское "Динамо" в одном из красивейших городов западной Фландрии попытается преодолеть сопротивление местной одноименной команды - "Клуб Брюгге". Во второй раз за два года динамовцы будут играть с лидером чемпионата Бельгии. В городе, который называют фламандской Венецией киевлянам надо забивать и не пропускать. Первая игра в Киеве на 10-градусном морозе закончилась вничью - 1:1. Поэтому любимая модель игры на контратаках сегодня вряд ли подойдет динамовцам. Отсидеться в защите не удастся. Надо думать о позиционное нападение.

Проблемы соперника никуда не делись. Больные коронавирусом еще не выздоровели, а к ним уже добавился юный Шарль Де Кетеларе. То есть шансы есть, учитывая, что в "Динамо" боевой состав. В конце концов, если подвиг осуществить не сейчас, то когда? В отличии от морозного неделю тому Киева в Брюгге сегодня днем было 17 градусов тепла, а сейчас идет дождь. Будем надеяться, что на удачу.

Время матча все ближе. Тренеры назвали составы команд:

"Динамо": Бущан, Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзера, Шепелев, Сидорчук, Буяльский, Родригеш, Цыганков, Беседин

Запасные: Бойко, Нещерет, Караваев, Сидклей, Тымчик, Шапаренко, Андриевский, Де Пена, Леднев, Дуэлунд, Ванат, Супряга

"Брюгге": Миньоле, Рикка, Мехеле, Коссуну, Мата, Баланта, Соболь, Ван Ден Кейбус, Вормер, Дирар, Дост

Запасные: Хорват, Шинтон, Фофана, Окереке, Баджи, Ван Дер Бремпт, де Кейпер, Фуакаля, Энгелс, Серве

Игра началась!

2 мин. "Брюгге" неистово атакует с первых минут. Киевляне отбиваются.

4 мин. Жерсон Родригеш пытался пробить, но выстрел легко заблокировали защитники.

5 мин. Беседин перспективно прорывался по флангу, но больше чем угловой не заработал.

8 мин. Дост опасно бил головой после подачи с с правого фланга, но попал в Забарного.

11 мин. Буяльский затянул с пасом на Миколенко и перспективную атаку сорвал.

14 мин. Хозяева всем видом демонстрируют, что ничья их устраивает. А киевляне, если хотят, должны атаковать.

18 мин. Не могут связать несколько пасов киевляне. Шепелев теряет мяч на ровном месте.

19 мин. Ван Ден Кейбус получает предупреждение у хозяев.

20 мин. Беседин едва не вывел Буяльского один на один с голкипером, но сильно отдал пас Артем.

24 мин. Дост бил с линии воротарськоо площадки, но Бущан парировал. Перед этим на пенальти претендовали грвци "Брюгге", но арбитр (и мы с вами) считал, что эпизод с падением в штрафной киевлян не тянет на 11-метровый.

28 мин. Не могут тонко, искусно сыграть киевляне. Все предсказуемо и стандартно в нападении у "Динамо".

31 мин. Арбитр сорвал красивую атаку гостей, но, справедливости ради, офсайд был в Жерсона.

34 мин. Баланта толкнул рукой в лицо Буяльскому, но судья не свистнул. Виталий полежал и встал.

37 мин. Буяльский прессинговал Миньоле, но даже углового не достиг. Вообще без моментов подопечные Луческу.

40 мин. Все без изменений у нас. Успокаивают декабря фламандцы. Ничего не выходит в украинцев.

44 мин. Беседин повторил свой пас. Только теперь адресатом был Родригеш. Опять неточно.

45 мин. Арбитр свистит на перерыв.

Если бы речь шла о нулевой ничьей, то "Динамо" сыграло хорошо. Только - 0:0 нам не надо!

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Возобновилась игра!

48 мин. Опять "Брюгге" бросается в атаку и снова напрасно. Выстояли киевляне.

49 мин. Ван Дер Бремпт вышел вместо Ван Ден Кейбуса. Как они это произносят?

52 мин. Совсем без ворот играют динамовцы. Все делают: перехватывают, бегут, пасуют, а ворот нету Холостые обороты какие-то.

54 мин. Дост бил головой, не удержал его Забарный. Бущан на месте.

57 мин. Угловой заработали украинцы. Но до удара по воротам дело не дошло. Между тем хозяева меняют Доста. Баджи на поле. .

59 мин. Видна разница между командами. Защитники хозяев пытаются отдавать острые передачи, а в Забарного все пасы-назад.

62 мин. Хух, пронесло. Забарный не попал по мячу, Баджи вышел один на один, бил остро, но Бущан выручил.

66 мин. Полное неумение проводить позиционные атаки демонстрируют подопечные Луческу. Какой допотопный футбол.

68 мин. Шапаренко вместо Шепелева получается.

69 мин. И первые два удара по воротам. Шапаренко пробил. Чего же он так долго сидел?

71 мин. Цыганков напомнил о себе ударом абы куда. Едва ли не впервые вспомнил я Виктора. Вот кого надо менять!

75 мин. Долго владели мячом динамовцы, пока не отдали Цыганков. Виктор сразу подарил мяч сопернику.

77 мин. О !! Усиление атаки от Луческу! Вместо Кенджеры выходит Караваев. Кто там еще из защитников в запасе сидит?

80 мин. Ничего не светит сегодня "Динамо". Нет хитрости и мощи в атаке.

ГОЛ !! "Динамо"! Услышали мою критику. Цыганков и Буяльский разыграли идеальную комбинацию и Виталий засадил под перекладину! 1:0 мы впереди!

86 мин. Замена. Вместо героя встречи Буяльского выходит Андриевский.

90 мин. Теперь у хозяев ничего не получается. Хаотичные атаки "Брюгге".

4 минуты добавил арбитр.

90+2 Миньоле спасает хозяев от второго гола после удара Шапаренко. Под углом с левого фланга бил Николай.

Все !! Пристыдили динамовцы вашего корепондента и таки выходят вслед за "Шахтером" в 1/8 Лиги Европы.

"Динамо" взяло реванш в "Брюгге" за поражение двухгодичной давности. Жеребьевка Лиги Европы состоится завтра в Швейцарии.

Автор: Юрий Стригун
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