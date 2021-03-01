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вторник, 02 марта 2021 06:12

Луческу иронично ответил на провокации ультрас "Динамо"

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Луческу иронично ответил на провокации ультрас &quot;Динамо&quot;
Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на 2 года. Фото: ФК "Динамо"

В матче 16-го тура УПЛ между ФК "Львов" и "Динамо" болельщики киевлян скандировали оскорбительные кричалки в сторону наставника гостей Мирчи Луческу.

Во время матчей ультрас киевлян скандируют вызовы "Lucescu, go away" (Луческу, уходи - Gazeta.ua).

Румынский наставник, услышав заряды фанатов, только помахал им рукой в ​​знак приветствия.

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Ультрас "Динамо" не могут смириться с приходом Луческу в киевский клуб. Болельщики вспоминают румыны работу в лагере главного конкурента киевлян "Шахтера" в течение 12 лет и тренерскую деятельность в России, где Луческу 1 сезон возглавлял "Зенит".

Мирча Луческу возглавил "Динамо" 23 июля. Наставник подписал контракт с клубом на 2 года с возможностью продления сотрудничества еще не сезон.

В текущем чемпионате киевляне лидируют в УПЛ опережая "Шахтер" на 4 очка. Следующую игру в чемпионате киевляне проведут 7 марта против "Миная". Начало матча в 14:00.

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Дата
02
марта

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