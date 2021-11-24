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среда, 24 ноября 2021 13:30

Манчини отказался возглавить "Манчестер Юнайтед"

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Манчини отказался возглавить &quot;Манчестер Юнайтед&quot;
Манчини летом стал чемпионом Европы. Фото: Reuters

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини отказался возглавить "Манчестер Юнайтед", утверждает в своём "твиттере" глава футбольного отдела Bild Кристиан Фальк.

По его информации, представители "МЮ" связывались с Манчини, но 56-летний специалист ответил, что его приоритет сейчас — вывести сборную Италии на Кубок мира-2022. Весной итальянцы сыграют в стыковых матчах.

Также Фальк пишет, что в шорт-лист претендентов на должность главного тренера "МЮ" сейчас входят Унаи Эмери ("Вильярреал"), Маурисио Почеттино ("ПСЖ"), Хулен Лопетеги ("Севилья") и Брендан Роджерс ("Лестер"). Бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отказался возглавить английский клуб, а с руководителем отдела спорта и развития московского "Локомотива" Ральфом Рангником "МЮ" не намерен вести переговоры, так как в 2019-м уже связывался с немцем, и тогда стороны не смогли наладить конструктивный диалог.

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На прошлой неделе "МЮ" уволил Уле-Гуннара Сульшера. Вчера в Лиге чемпионов "Манчестер Юнайтед" обыграл "Вильярреал" на выезде – 2:0. Один из голов забил Криштиану Роналду.

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