"Манчестер Юнайтед" официально расторг контракт с российским спонсором

Криштиану Роналду второй раз защищает цвета "МЮ". Фото: Getty Images

Английский клуб "Ман Юнайтед" расторг контракт с российским "Аэрофлотом" из-за вторжения в Украину.

Российская компания была официальным перевозчиком английского клуба.

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"В свете событий в Украине мы отозвали спонсорские права "Аэрофлота". Мы разделяем беспокойство наших болельщиков по всему миру и выражаем соболезнования пострадавшим" - говорится в официальном заявлении "Манчестер Юнайтед".

Манкунианцы не полетели на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико", а теперь официально отказались от услуг россиян.

"Аэрофлот" был спонсором "красных дьяволов" с 2013 года, а в 2017 году стороны продлили соглашение. Конец сотрудничества не в последнюю очередь связан с введением санкций Великобритании против ведущих компаний и промышленных концернов РФ.