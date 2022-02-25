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Плата за агрессию. У России забрали этап Формулы-1

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Плата за агрессию. У России забрали этап Формулы-1
Формула-1 является самой известной гонкой в мире. Фото: REUTERS

Формула-1 сообщила об отмене этапа в России в 2022 году из-за вторжения РФ 24 февраля в Украину.

Организаторы чемпионата Формулы-1 выпустили официальное заявление, в котором объявили об отмене гран-при в Сочи.

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"Чемпионат Формулы-1 посещает страны по всему миру с положительным настроением объединять людей и нации. Мы с грустью и шоком наблюдаем за развитием событий в Украине и надеемся на скорейшее и мирное решение нынешней ситуации. Согласно взглядам всех причастных сторон, проведение гран -при России в нынешних условиях невозможно", – говорится на сайте организации.

Гран-при России Формулы-1 должен был пройти с 23 по 25 сентября 2022 года. Предстоящий этап должен был стать последним на Сочи Автодроме перед переездом гонки на трассу Игоря Драйв в Ленинградской области.

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