Поддержали Украину. "Манчестер Юнайтед" отказался от услуг российского спонсора

Криштиану Роналду второй раз защищает цвета "МЮ". Фото: Getty Images

Английский клуб "Манчестер Юнайтед" решил не лететь на самолете российской компании "Аэрофлот".

"Красные дьяволы" изменили свой привычный план полетов. В Мадрид на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" "МЮ" летел на борту Titan Airways информирует The Athletic.

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Британский гранд проигнорировал услуги многолетнего спонсора "Аэрофлота" - российской государственно-частной авиакомпании. Значит ли это, что манкунианцы разорвут отношения с российской компанией, пока неизвестно.

Великобритания стала одной из стран, которая ввела санкции против России после того, как Владимир Путин "признал" ЛДНР.

Матч "Атлетико" - "МЮ" состоится 23 февраля. Начало в 22:00.

В чемпионате Англии манкунианцы занимают четвертое место и отстают от лидера Ман Сити на 17 очков.