"Манчестер Юнайтед" не смог выйти в лидеры АПЛ

Погба не реализовал пенальти во втором тайме

"Манчестер Юнайтед" после феерической победы над "Челси" в первом туре АПЛ 4:0 уже во второй игре чемпионата оступился, не сумев обыграть "Вулверхэмптон" — 1:1.

Команда Сульшера выиграла первый тайм благодаря голу Мартиаля, которому ассистировал Маркус Рашфорд, но не удержала преимущество до конца встречи.

Во второй половине игры потрясающий выстрел удался Рубену Невешу, и "Вулверхэмптон" сравнял счет. Мог вновь выводить МЮ вперед Поль Погба, но француз не реализовал пенальти. Таким образом, манкунианцы упустили возможность вырваться в лидеры АПЛ и занимают 4-е место.

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В следующем туре "красные дьяволы" сыграют с "Кристалл Пэлас".