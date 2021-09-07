"Манчестер Юнайтед" купил Роналду в кредит

Стали известны подробности трансфера одного из лучших игроков современности 36-летнего Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед" с "Ювентуса".

"Красные дьяволы" вернули звездного португальца в кредит, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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"Манчестер Юнайтед" 27 августа официально купил Роналду за €15 млн и может заплатить еще €8 млн бонусов в зависимости от выступлений игрока. Сумма трансфера будет разбита на пять траншей. "Манчестер Юнайтед" будет выплачивать по €3 млн ежегодно до 2026-го.

Криштиану Роналду подписал контракт с "МЮ" на два года. Португалец будет зарабатывать €25 млн за сезон в новом клубе.

Роналду известный своими выступлениями за "Реал", "Спортинг" и "Ювентус".

В текущем сезоне АПЛ "МЮ" занимает третье место с семью очкам. Следующую игру манкунианцы проведут 11 сентября против "Ньюкасла".