В магазинах Манчестера разобрали все футболки Криштиану Роналду

Криштиано Роналду будет сидеть на карантине. Фото: Reuters

"Манчестер Юнайтед" и adidas не могут удовлетворить спрос болельщиков на футболки с именем Криштиану Роналду.

По данным Manchester Evening News, все комплекты домашней и выездной футболки на данный момент распроданы. Третьего комплекта тоже нет в наличии. Сейчас можно приобрести лишь точную копию игровой майки "МЮ".

Некоторым болельщикам, которые заказали футболку "МЮ" онлайн, пришло уведомление о том, что заказ будет доставлен в октябре.

Около клубного магазина на "Олд Траффорд" люди выстраивались в очереди. Вчера к трем часам дня по местному времени все футболки с фамилией Роналду, которые были напечатаны заранее, были проданы. Время ожидания печати фамилии и номера составляло 45-60 минут.

Столь бурного интереса не вызывал ни один трансфер "МЮ" за последние годы.

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Криштиану Роналду прилетел в Манчестер в четверг, 2 сентября. В тот же день клуб объявил, что он будет выступать под 7-м номером. Сначала Роналду отсидит 5-дневный карантин.