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суббота, 23 октября 2021 21:53

"Манчестер Сити" без Зинченко разгромил "Брайтон"

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&quot;Манчестер Сити&quot; без Зинченко разгромил &quot;Брайтон&quot;
Фил Фоден стал автором дубля. Фото: Global Look Press

Сегодня, 23 октября, на стадионе "Фалмер – Зе Амекс" в городе Брайтон энд Хоув в рамках 9-го тура английской Премьер-лиги "Брайтон энд Хоув Альбион" принимал "Манчестер Сити". Гости одержали победу – 4:1.

Счёт в матче был открыт в начале первого тайма. На 13-й минуте встречи отличился полузащитник "горожан" Илкай Гюндоган, ему ассистировал Бернарду Силва.

На 28-й минуте матча полузащитник "Манчестер Сити" Филип Фоден нанёс результативный удар, голевую передачу отдал Джек Грилиш. На 32-й минуте Фоден оформил дубль.

На 81-й минуте матча пенальти в ворота "Манчестер Сити" реализовал полузащитник "Брайтона" Алексис Мак Аллистер.

В добавленное ко второму тайму время гол забил нападающий "горожан" Рияд Марез, результативную передачу отдал Фоден.

Украинец Александр Зинченко весь матч просидел в запасе.

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"Манчестер Сити" набрал 20 очков в 9 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. "Брайтон" (15) — на 4-м месте. Лидирует лондонский "Челси", набравший 22 очка в 9 встречах. Действующим чемпионом Англии является "Манчестер Сити".

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