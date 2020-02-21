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пятница, 21 февраля 2020 16:13

"Малыш" уложил на лед двухметрового великана во время драки в НХЛ

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&quot;Малыш&quot; уложил на лед двухметрового великана во время драки в НХЛ
Натан Гербе смог завалить на лед высшего почти на 40 сантиметров оппонента. Фото: с отрытых источников

В матче НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" против "Филадельфии Флайерс" произошла драка между хоккеистами с разной антропометрией.

Нападающий клуба хозяев Натан Гербе устроил драку с защитником "Филадельфии Флайерз" Трэвис Санхеймом, докладывает "24 канал"

Инцидент произошел в конце второго периода. 165-сантиметровый гербе провел силовой прием против одного из игроков соперника, а 193-сантиметровый Санхейм вступился за одноклубника.

В результате Гербе уложил соперника на лед. Оба игрока получили удаления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Матч чемпионата Украины по хоккею превратился в массовую драку

Игра завершилась победой "Филадельфии" после овертайма со счетом 4: 3 В турнирной таблице Восточной конференции "Филадельфия" идет на пятом месте, "Коламбус" - шестой.

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