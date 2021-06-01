Полузащитнику сборной Украины и "Аталанты" 28-летнему Руслану Малиновскому сделают операцию после Евро-2020/21.

Футболиста беспокоит грыжа живота, которая не позволяет ему играть полноценно.

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"Нужно делать операцию. Потерпеть пока, а после чемпионата Евро заняться этим. Такое состояние не дает играть в полную силу. А постоянно играть с дискомфортом и болевыми ощущениями - не так легко ", - сказал Малиновский в эфире "BurBuzz"

В прошлом сезоне Серии А Руслан Малиновский в составе "Аталанты" провел 36 матчей и забил восемь мячей. А также сделал 12 результативных передач, став лучшим ассистентом чемпионата Италии.

"Аталанта" завоевала "бронзовые" награды Серии А и в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.

Евро-2020/21 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины на групповой стадии сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.