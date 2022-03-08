Малиновский забил лучший гол месяца в Серии А

Игрок "Аталанты" 28-летний Руслан Малиновский получил признание в Италии.
Гол игрока сборной Украины признан лучшим в итальянской Серии А в феврале, сообщает сайт итальянского чемпионата.
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В матче 25 тура против "Ювентуса" украинец открыл счет в матче. Ремо Фройлер откатил мяч под удар Малиновскому, который с 25 метров не оставил Войцеху Щенсны шансов на спасение.
В текущем сезоне Малиновский провел 30 матчей за "Аталанту", в которых забил девять голов и сделал две голевые передачи. Команда украинца находится на пятой строчке в Серии А.
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