Малиновский забил лучший гол месяца в Серии А

Руслан Малиновский выступает за "Аталанту" с 2019 года. Фото: REUTERS

Игрок "Аталанты" 28-летний Руслан Малиновский получил признание в Италии.

Гол игрока сборной Украины признан лучшим в итальянской Серии А в феврале, сообщает сайт итальянского чемпионата.

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В матче 25 тура против "Ювентуса" украинец открыл счет в матче. Ремо Фройлер откатил мяч под удар Малиновскому, который с 25 метров не оставил Войцеху Щенсны шансов на спасение.

В текущем сезоне Малиновский провел 30 матчей за "Аталанту", в которых забил девять голов и сделал две голевые передачи. Команда украинца находится на пятой строчке в Серии А.