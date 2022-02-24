"Нет войне в Украине". Малиновский отличился дублем в еврокубках и поддержал нашу страну

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский стал настоящим героем своей команды в стыковом матче Лиги Европы за выход в 1/8 финала.

Украинец забил два гола в ворота "Олимпиакоса" и вывел бергамцев в следующий раунд.

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"Аталанта" победила в Греции 3:0. В первой игре команда украинца выиграла 2:1.

Малиновский отличился на 67-й и 69-й мин.

После одного из голов Руслан поднял футболку, а на майке было написано "Нет войне в Украине".

Украинец выступает за "Аталанту" с лета 2019 года. За эти годы он стал одним из лидеров команды из Бергамо. Президент России Владимир Путин около 4:00 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины.