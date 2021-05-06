Малиновский второй месяц подряд стал лучшим игроком "Аталанты"

Полузащитник сборной Украины 28-летний Руслан Малиновский стал лучшим игроком "Аталанты" в апреле.

Украинский футболист получил эту награду второй месяц подряд, сообщает официальный сайт "бергамасок".

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Фанаты "Аталанты" отдали больше всего голосов именно за Малиновского.

В пяти матчах апреля лидер сборной Украины набрал восемь очков по системе "гол + пас". Смог забить три гола и отдал пять голевых передач.

Руслан Малиновский Выступает за "Аталанту" с 2019 года. До этого играл за "Гент", "Зарю", "Севастополь" и "Шахтёр".

Полузащитник является одним из лидеров национальной сборной Украины.

В текущем сезоне в активе украинском шесть голов и 10 ассистов в 32 матчах итальянской Серии А.