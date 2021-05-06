Малиновский второй месяц подряд стал лучшим игроком "Аталанты"

 
Ексклюзивы
1/5
В "Опоре" прокомментировали ситуацию с выборами в 87-м округе
В "Опоре" прокомментировали ситуацию с выборами в 87-м округе
Просмотров: 675
"Кто-то плакал, кто-то кричал" - семья с 13 детьми спит в разрушенном доме
"Кто-то плакал, кто-то кричал" - семья с 13 детьми спит в разрушенном доме
Просмотров: 666
Евросоюз вводит Covid-паспорта. Смогут ли украинцы без них ездить заграницу
Евросоюз вводит Covid-паспорта. Смогут ли украинцы без них ездить заграницу
Просмотров: 378
Почему друг Ахметова заявил о новой партии
Почему друг Ахметова заявил о новой партии
Просмотров: 522
Сталин виноват в начале Второй мировой наравне с Гитлером - историк
Сталин виноват в начале Второй мировой наравне с Гитлером - историк
Просмотров: 648
Зеленский мог бы сделать гораздо больше. Мешают "дорогие друзья" - дипломат
Зеленский мог бы сделать гораздо больше. Мешают "дорогие друзья" - дипломат
1 Просмотров: 495
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Просмотров: 2403
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1152
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Просмотров: 1170
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 792
Фото
Все фото
5
4
6
6
26
Частный самолет и спецкапсула: появились фото эвакуации больного спортсмена из Украины
Частный самолет и спецкапсула: появились фото эвакуации больного спортсмена из Украины
В Киеве завершился 28-й Чемпионат Европы по бадминтону
В Киеве завершился 28-й Чемпионат Европы по бадминтону
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой &quot;пламенный&quot; пост со сгоревшей Москвой
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой "пламенный" пост со сгоревшей Москвой
Горжусь собой: баскетболистка показала свое тело после рождения дочери
Горжусь собой: баскетболистка показала свое тело после рождения дочери
Видео
Все видео
"Манчестер Юнайтед" уничтожил "Рому" во втором тайме
"Манчестер Юнайтед" уничтожил "Рому" во втором тайме
"Челси" оформил английский финал Лиги чемпионов
"Челси" оформил английский финал Лиги чемпионов
Как Бензема спас "Реал" в матче против "Челси"
Как Бензема спас "Реал" в матче против "Челси"
Дубль Мареза вывел "Манчестер Сити" в финал Лиги чемпионов
Дубль Мареза вывел "Манчестер Сити" в финал Лиги чемпионов
Гора Суперга убила соперников Ювентуса
Гора Суперга убила соперников Ювентуса
Интервью
1/5
Евросоюз вводит Covid-паспорта. Смогут ли украинцы без них ездить заграницу
Евросоюз вводит Covid-паспорта. Смогут ли украинцы без них ездить заграницу
Просмотров: 378
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1152
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 792
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 468
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2313
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
05 мая 2021
Просмотров: 441
Побалакаємо
– Люди живут от зарплаты до зарплаты, а я – от аренды до аренды, – каже Оксана, моя нова манікюрниця з Донецька. Сім років ...
четверг, 06 мая 2021 10:14

Малиновский второй месяц подряд стал лучшим игроком "Аталанты"

  Комментировать
Малиновский второй месяц подряд стал лучшим игроком &quot;Аталанты&quot;
Руслан Малиновский стал одним из лидеров "Аталанты". Фото: ФК "Аталанта"

Полузащитник сборной Украины 28-летний Руслан Малиновский стал лучшим игроком "Аталанты" в апреле.

Украинский футболист получил эту награду второй месяц подряд, сообщает официальный сайт "бергамасок".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"

Фанаты "Аталанты" отдали больше всего голосов именно за Малиновского.

В пяти матчах апреля лидер сборной Украины набрал восемь очков по системе "гол + пас". Смог забить три гола и отдал пять голевых передач.

Руслан Малиновский Выступает за "Аталанту" с 2019 года. До этого играл за "Гент", "Зарю", "Севастополь" и "Шахтёр".

Полузащитник является одним из лидеров национальной сборной Украины.

В текущем сезоне в активе украинском шесть голов и 10 ассистов в 32 матчах итальянской Серии А.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Малиновский второй месяц подряд стал лучшим игроком "Аталанты"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
мая

Лидера движения сопротивления выпустили из тюрьмы

Самое читаемое
Экс- &quot;виагра&quot; полностью обнажилась на пляже
Экс- "виагра" полностью обнажилась на пляже
 Просмотров: 24318
Насти Каменских - 34. Самые горячие фото певицы
Насти Каменских - 34. Самые горячие фото певицы
10
 Просмотров: 22303
Народные приметы 5 мая - сегодня узнаем будут ли заморозки
Народные приметы 5 мая - сегодня узнаем будут ли заморозки Просмотров: 7731
Зеленский возмутил фразой о СССР
Зеленский возмутил фразой о СССР 35 Просмотров: 7398
Царица ходила голая по дворцу
Царица ходила голая по дворцу
 Просмотров: 4392
Спорт
Владимир Кличко побил рекорды Тайсона, Льюиса и Али
Владимир Кличко побил рекорды Тайсона, Льюиса и Али Просмотров: 153
"Шахтёр" нашел бразильца в Украине
"Шахтёр" нашел бразильца в Украине Просмотров: 207
Ахметов недоволен чемпионством "Динамо"
Ахметов недоволен чемпионством "Динамо" Просмотров: 531
"Мы могли забить и больше" - Тухель о победе над "Реалом"
"Мы могли забить и больше" - Тухель о победе над "Реалом" Просмотров: 207
Зидан прокомментировал вылет "Реала" из Лиги чемпионов
Зидан прокомментировал вылет "Реала" из Лиги чемпионов Просмотров: 486
Больше всего комментируют
35
Зеленский возмутил фразой о СССР
4
ЦИК отказалась регистрировать народным депутатом "слугу" Вирастюка
3
"Квартал 95" назвали украинофобами
2
Решения международных судов нам нужны для ужесточения санкций против Росії - правозащитница
2
В Украине более 200 улиц с именем российской оккупантки, соратницы Путина
Голосов: 759
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть