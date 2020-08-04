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вторник, 04 августа 2020 15:26

Малиновский попал в топ-100 лучших игроков Серии А

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Малиновский попал в топ-100 лучших игроков Серии А
Руслан Малиновский проводит первый сезон в Серии А. Фото: Reuters

Полузащитник "Аталанты" 27-летний Руслан Малиновский попал в топ-100 игроков чемпионата Италии сезона 2019/20.

Игрок сборной Украины оказался на 38-й строчке в рейтинге, по версии газеты La Gazzetta dello Sport.

При составлении рейтинга учитывались средняя оценка, голы, стабильность и влияние на команду.

Первое место досталось Пауло Дибале из "Ювентуса". Чиро Иммобиле из "Лацио" - второй, а Криштиану Роналду - только на третьем месте.

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Руслан Малиновский в прошлом сезоне Серии А провел 34 поединка, в которых забил 8 мячей и отдал 4 голевые передачи.

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Дата
04
августа

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