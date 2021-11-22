Малиновский бросил Шевченко вызов

 
Ексклюзивы
1/5
Конец России, "Доця" в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
Конец России, "Доця" в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
Просмотров: 4518
Львовяне весь день несли цветы к мемориалу Небесной Сотни
Львовяне весь день несли цветы к мемориалу Небесной Сотни
Просмотров: 324
Почувствовать вкус, запах и звук: на ВДНХ открыли выставку "Zемля: неймовірна Україна"
Почувствовать вкус, запах и звук: на ВДНХ открыли выставку "Zемля: неймовірна Україна"
Просмотров: 315
"Путин-х**ло. Зеля - сц*кло": тысячи людей пришли на Майдан
"Путин-х**ло. Зеля - сц*кло": тысячи людей пришли на Майдан
Просмотров: 21145
Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
Просмотров: 7551
Молитва за Украину, Зеленский с лампадкой, чествование погибших: как проходит День достоинства в столице - фоторепортаж
Молитва за Украину, Зеленский с лампадкой, чествование погибших: как проходит День достоинства в столице - фоторепортаж
1 Просмотров: 2457
Музею Революции достоинства быть: назвали сроки строительства
Музею Революции достоинства быть: назвали сроки строительства
Просмотров: 324
"Позор малороссам!" – Зеленского и Ермака встретили на Аллее Героев Небесной сотни
"Позор малороссам!" – Зеленского и Ермака встретили на Аллее Героев Небесной сотни
4 Просмотров: 6625
"В планах - сжечь Москву": показали самую большую в Украине коллекцию оружия
"В планах - сжечь Москву": показали самую большую в Украине коллекцию оружия
1 Просмотров: 4770
Сиеста, сангрия и замки - как незабываемо отдохнуть в Мадриде и окрестностях
Сиеста, сангрия и замки - как незабываемо отдохнуть в Мадриде и окрестностях
Просмотров: 720
Фото
Все фото
5
5
10
4
5
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
Видео
Все видео
Определили победителя Итогового турнира
Определили победителя Итогового турнира
"Интер" бьет лидера, "Барселона" побеждает с Хави: как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
"Интер" бьет лидера, "Барселона" побеждает с Хави: как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
Показали, как Шевченко проиграл Моуриньо
Показали, как Шевченко проиграл Моуриньо
Семин вспомнил разгром от Лобановского
Семин вспомнил разгром от Лобановского
В Италии забили автогол столетия
В Италии забили автогол столетия
Интервью
1/5
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4500
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 1314
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 1116
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
3 Просмотров: 2673
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
Просмотров: 1143
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
19 ноября 2021
Просмотров: 522
Нетерпимість
Іноді треба бути чесним. Не лише перед собою, але й перед людьми. Перед собою я чесний. Перед людьми – не завжди. Хто насправді знає, який ...
понедельник, 22 ноября 2021 11:11

Малиновский бросил Шевченко вызов

  Комментировать
Малиновский бросил Шевченко вызов
Руслан Малиновский является одним из лидеров сборной Украины. Фото: УАФ

Игрок сборной Украины Руслан Малиновский будет рад встрече с бывшим наставником сборной Андреем Шевченко в чемпионате Италии.

"Аталанта" сыграет против "Дженоа" 21 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 18-летний ганец испортил дебют Шевченко во главе "Дженоа"

"Конечно, буду рад увидеть Андрея Шевченко. У нас с ним хорошие отношения. Но сами понимаете, что на футбольном поле ты забываешь обо всем и думаешь, как помочь команде выиграть матч. Я поздравил его, пожелал успехов в следующих матчах".

"Дженоа" находится в непростой ситуации, потому увидим, в каком состоянии они подойдут к игре с нами. Я уже говорил, что с нами им будет очень тяжело, поскольку уровень "Аталанты" выше, чем у "Дженоа". Игра будет интересной, но очень трудной для них", – сказал Малиновский в комментарии "Футбол NEWS".

В последнем туре чемпионата Италии "Аталанта" разгромила "Специю" - 5:2, а "Дженоа" проиграла "Роме" - 0:2.

"Бергамаски" занимают четвертую позицию в таблице, "Дженоа" идет в зоне вылета на 18-м месте.

В следующем туре "Дженоа" сыграет против "Удинезе", а "Аталанта" померяется силами с "Ювентусом".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Малиновский бросил Шевченко вызов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
ноября

Московская церковь назвала украинца антихристом

Убийцу президента застрелил владелец стриптиз-бара

Самое читаемое
&quot;Путин-х**ло. Зеля - сц*кло&quot;: тысячи людей пришли на Майдан
"Путин-х**ло. Зеля - сц*кло": тысячи людей пришли на Майдан
12
 Просмотров: 21145
В Италии забили автогол столетия
В Италии забили автогол столетия
 Просмотров: 11718
Стужук выставила пышные ягодицы и призналась в любви к себе
Стужук выставила пышные ягодицы и призналась в любви к себе
6
 Просмотров: 9658
Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
105
 Просмотров: 7551
&quot;Позор малороссам!&quot; – Зеленского и Ермака встретили на Аллее Героев Небесной сотни
"Позор малороссам!" – Зеленского и Ермака встретили на Аллее Героев Небесной сотни
7
 4 Просмотров: 6625
Спорт
Жена не позволила Зидану возглавить "Ман Юнайтед
Жена не позволила Зидану возглавить "Ман Юнайтед
Шанс для "Динамо"? "Бавария" приедет в Киев без семи футболистов
Шанс для "Динамо"? "Бавария" приедет в Киев без семи футболистов Просмотров: 135
"Перееду как грузовик" - Фьюри запугивает Усика
"Перееду как грузовик" - Фьюри запугивает Усика Просмотров: 414
Хотел напоить оппонента? Шевченко подарил Моуриньо бутылку вина
Хотел напоить оппонента? Шевченко подарил Моуриньо бутылку вина Просмотров: 333
Украина выиграла чемпионат Европы по шахматам
Украина выиграла чемпионат Европы по шахматам Просмотров: 135
Больше всего комментируют
8
Обезоружили, чтобы ликвидировать: скандальный Кива шокировал новым заявлением
8
Порошенко обратился к украинцам
5
"Шокирующая информация о "вагнергейте", - Кличко считает, что общество должно получить ответы
4
Порошенко требует немедленно расследовать "вагнергейт", восстановить незаконно уволенных разведчиков и наказать предателей
4
Кулеба жестко высказался по поводу позиции болгарского президента
Голосов: 492
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть