Малиновский бросил Шевченко вызов

Руслан Малиновский является одним из лидеров сборной Украины. Фото: УАФ

Игрок сборной Украины Руслан Малиновский будет рад встрече с бывшим наставником сборной Андреем Шевченко в чемпионате Италии.

"Аталанта" сыграет против "Дженоа" 21 декабря.

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"Конечно, буду рад увидеть Андрея Шевченко. У нас с ним хорошие отношения. Но сами понимаете, что на футбольном поле ты забываешь обо всем и думаешь, как помочь команде выиграть матч. Я поздравил его, пожелал успехов в следующих матчах".

"Дженоа" находится в непростой ситуации, потому увидим, в каком состоянии они подойдут к игре с нами. Я уже говорил, что с нами им будет очень тяжело, поскольку уровень "Аталанты" выше, чем у "Дженоа". Игра будет интересной, но очень трудной для них", – сказал Малиновский в комментарии "Футбол NEWS".

В последнем туре чемпионата Италии "Аталанта" разгромила "Специю" - 5:2, а "Дженоа" проиграла "Роме" - 0:2. "Бергамаски" занимают четвертую позицию в таблице, "Дженоа" идет в зоне вылета на 18-м месте. В следующем туре "Дженоа" сыграет против "Удинезе", а "Аталанта" померяется силами с "Ювентусом".