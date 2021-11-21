18-летний ганец испортил дебют Шевченко во главе "Дженоа"

Андрей Шевченко подписал контракт с "Дженоа" на два с половиной года. Фото: ФК "Дженоа"

В матче 13-го тура чемпионата Италии "Рома" в гостях победила "Дженоа" – 2:0

Что нужно знать о дебютном матче Андрея Шевченко в Серии А?

Кадровые проблемы команд. Шевченко не смог рассчитывать на семерых футболистов команды, а Моуриньо остался без шести игроков.

Дождь был против Моуриньо. Поле было тяжелым. Это пошло на пользу команде Шевченко, которые нужно больше обороняться. Во главу угла вышли единоборства и силовая борьба.

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Осторожный футбол Шевченко. Украинский наставник начал свою работу в "Дженоа" с построением в три центральных защитника. Хозяева позиционно защищались, не давая пространства сопернику. "Рома" пыталась расшатать защиту соперника через фланги и навесные передачи.

Стартовое давление гостей. Первые 10 мин "Рома" имела полное преимущество. Команда Моуриньо пыталась давить на соперника. Но стартовая активность "Ромы" не имела никаких дивидендов.

Не засчитан гол "Ромы". Бывший игрок "Шахтера" Генрих Мхитарян забил в середине первого тайма. Но мяч армянина был отменен после подсказки ВАР арбитра.

Шевченко играл на ничью

Активный Мхитарян. Генрих брал инициативу на себя, пытался обострять. Имел несколько моментов. Сделал ассит.

Пассивность "Дженоа" в атаке. Хозяева за матч создали только один момент.

Джокер Моуриньо сработал. Ганский форвард 18-летний Афена-Гьян оформил дубль. Сначала забил с острого угла во время контратаки, а в добавленное к матчу время дальним ударом забил второй мяч.

Игра до забитого мяча. Забив гол команда Моуриньо спокойно довела дело до победы. Хозяева даже не попытались переломить ход поединка.

Шевченко разочаровал. "Дженоа" сыграла очень пассивно в атаке. Хозяева сделали ставку на ничью. Одна ошибка разрушила все планы команды Шевченко.



Лидерами Серия А являются "Милан" и "Наполи", имеющие по 32 очка.

"Дженоа" занимает 18-е место в турнирной таблице, имея в своем активе девять очков. В следующем туре 28 ноября "Дженоа" в гостях сыграет против "Удинезе". Начало игры в 13:30.