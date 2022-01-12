"Маленький, напичканный стероидами человечек из среднего веса" - Фьюри обещает побить Усика

Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: Instagram.com/usykaa

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри не сомневается в победе над украинцем Александром Усиком.

Британец недоволен тем, что чемпионские титулы вернулись в Украину после поражения Энтони Джошуа.

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"Не могу поверить, что Эй Джей вернул Украине все пояса в тяжелом весе. И это после моей тяжелой и бесполезной работы по их возвращению. К тебе подошел маленький, набитый стероидами человечек из среднего веса и забрал все твои пояса.

Но для их возвращения понадобится настоящий британский бомбардировщик из Ланкастера - я.

Пойду и освобожу ненужного маленького человечка от поясов и верну их в Британию", - заявил Фьюри в интервью iFL TV.

Следующим соперником Тайсона Фьюри будет Диллиан Уайт. Поединком запланировано на первую половину 2022 года. Усик в это время должен провести реванш против Энтони Джошуа.

В сентябре 2021-го Усик стал чемпионом мира в супертяжелом весе после победы над Джошуа в Лондоне.