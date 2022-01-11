"Усик победит Джошуа в реванше" - бывший соперник Виталия Кличко

Александр Усик. Фото: Instagram.com/usykaa

Бывший претендент на титул в супертяжелом весе Крис Арреола считает, что чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в его весовой категории Александр Усик сможет отстоять свои пояса в предстоящем реванше с Энтони Джошуа.

"Думаю, Усик победит в реванше. Мне нравится Усик и как он проводит бои. Дерется грамотно. Он стал немного больше, но его все еще считают мелким супертяжеловесом.

Это должен быть веселый бой. Лично мне Джошуа кажется человеком, который боится ударов. Он боится снова пропустить", - сказал Крис Арреола в интервью каналу YouTube ESNEWS, передает fightnews.info.

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В сентябре прошлого года Усик победил Джошуа единогласным решением судей, отобрав у британца чемпионские титулы. Контракт на бой предусматривал опцию реванша в случае поражения, и теперь ожидается, что боксеры во второй раз выйдут в ринг весной этого года.

В 2009 году Арреола дрался с Виталием Кличко. После 10-го раунда тренер американца не позволил подопечному продолжать бой, чтобы сохранить ему здоровье.