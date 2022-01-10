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понедельник, 10 января 2022 11:52

"Джошуа рискует перед реваншем с Усиком" - промоутер

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&quot;Джошуа рискует перед реваншем с Усиком&quot; - промоутер
Александр Усик провел в супертяжелом весе три поединка. Фото: Instagram.com/usykaa

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа рискует, сменив тренера перед реваншем с Александром Усиком.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал о подготовке к бою против украинца своего подопечного.

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Это огромный риск. Но если чувствуете, что вам нужны изменения, но вы не можете их получить, не изменив окружения, то альтернатива еще более рискованна. Если Энтони не внес никаких изменений и его не устраивает подход команды, нам не нужно соглашаться на этот матч-реванш.

Джошуа сохраняет активное и положительное настроение. Не сомневаюсь, что изменения пойдут ему на пользу и он будет доволен. Если посмотреть на ситуацию с другой стороны, мне гораздо спокойнее. Энтони нужно что-то новое", - сказал Хирн в комментарии Fightnews.

Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях.

В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса. Второе сражение стороны планировали провести весной 2022 года.

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