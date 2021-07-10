Магучих с рекордом выиграла чемпионат Европы U-23

Спортсменка выиграла золотую медаль молодежного чемпионата Европы. Фото: ua.news

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих выиграла золотую медаль молодежного чемпионата Европы (U-23) по легкой атлетике, который проходит в Таллине.

19-летняя украинка с первой попытки взяла высоту 185 см, 189 см, после чего пропустила высоту 192 см, сообщает 24 канал.

Именно на этой высоте остановились все остальные соперницы, после чего Магучих одна осталась соревноваться в секторе.

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Далее украинка уже в статусе победительницы с первой попытки взяла 195 см и 200 см и установила рекорд континентального первенства среди молодежи.

5 июля в шведском Стокгольме прошел пятый этап Бриллиантовой лиги 2021 по легкой атлетике. В секторе для прыжков в высоту уверенно выиграла украинка Ярослава Магучих с результатом 2.03 м, установив лучший результат сезона Ярослава попыталась даже преодолеть планку на невероятной высоте 2.07 м, но безуспешно. Другая украинка Ирина Геращенко заняла четвертое место - 1.96 м.