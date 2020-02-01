Магучих переписала очередной рекорд в прыжках в высоту

18-летняя украинка Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд U-20 по прыжкам в высоту в помещении на турнире в Германии.
Легкоатлетка покорила высоту 2,02 м и выиграла турнир в Карлсруэ. "Серебро" получила также украинка Юлия Левченко (1,99 м). Об этом сообщает UATV.
Таким образом наша спортсменка обновила не только мировой рекорд, но и рекорд Украины. К этому лучший результат по прыжкам в высоту в помещении принадлежал совместно Ярославе Магучих и Вите Пономарь.
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Мировой рекорд у женщин равна 2 метрам 9 сантиметрам. Его установила болгарка Стефка Костадинова еще в 1987 году.
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