Магучих переписала очередной рекорд в прыжках в высоту

Ярослава Магучих установила рекорд с прыжков у высоту среди 20-летних. ФОТО: www.ukrinform.ua

18-летняя украинка Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд U-20 по прыжкам в высоту в помещении на турнире в Германии.

Легкоатлетка покорила высоту 2,02 м и выиграла турнир в Карлсруэ. "Серебро" получила также украинка Юлия Левченко (1,99 м). Об этом сообщает UATV.

Таким образом наша спортсменка обновила не только мировой рекорд, но и рекорд Украины. К этому лучший результат по прыжкам в высоту в помещении принадлежал совместно Ярославе Магучих и Вите Пономарь.

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Мировой рекорд у женщин равна 2 метрам 9 сантиметрам. Его установила болгарка Стефка Костадинова еще в 1987 году.