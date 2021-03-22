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понедельник, 22 марта 2021 15:54

Магучих может возродить интерес к легкой атлетике

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Магучих может возродить интерес к легкой атлетике
Ярослава Магучих стала звездой мирового спорта. Фото: НОК Украины

7 марта в польском Торуне 19-летняя Ярослава Магучих победила на чемпионате Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях. В секторе прыжков в высоту украинке покорилась высота 2 метра.

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"Украинка Ярослава Магучих, которой в сентябре исполнится 20 лет, является сегодня не только лидером национальной команды по прыжкам в высоту, чемпионкой и рекордсменом Украины, первой кандидатом на титул олимпийской чемпионки на Играх в Токио, перенесенных с 2020-го на 2021 год. Ярослава может стать символом возрождения популярности легкой атлетики в мире. Королевой этого вида спорта, которая придет на замену королю - феноменальному ямайскому спринтеру Усэйну Болту", - написал журналист Николай Несенюк.

Подробности читайте в "Краина" от 25 марта 2021 года. Печатную версию можно приобрести в точках продажи прессы или подписаться. Подписной индекс - 37278. Ваши впечатления о журнале присылайте по адресу: [email protected] или пишите на странице журнала в социальных сетях http://www.facebook.com/kraina.journal.

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