Магучих может возродить интерес к легкой атлетике

Ярослава Магучих стала звездой мирового спорта. Фото: НОК Украины

7 марта в польском Торуне 19-летняя Ярослава Магучих победила на чемпионате Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях. В секторе прыжков в высоту украинке покорилась высота 2 метра.

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"Украинка Ярослава Магучих, которой в сентябре исполнится 20 лет, является сегодня не только лидером национальной команды по прыжкам в высоту, чемпионкой и рекордсменом Украины, первой кандидатом на титул олимпийской чемпионки на Играх в Токио, перенесенных с 2020-го на 2021 год. Ярослава может стать символом возрождения популярности легкой атлетики в мире. Королевой этого вида спорта, которая придет на замену королю - феноменальному ямайскому спринтеру Усэйну Болту", - написал журналист Николай Несенюк.

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