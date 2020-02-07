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пятница, 07 февраля 2020 11:09

Льюис освободил титул для Кличко

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Знаменитый британец Леннокс Льюис стал первым за почти полвека чемпионом мира в супертяжелом весе, который завершил карьеру, не проиграв титул. 7 февраля 2004 года на пресс-конференции в Лондоне, Великобритания, чемпион мира по версии WBC официально объявил о завершении спортивной карьеры. В апреле 1956-го подобным образом попрощался с боксом американец Рокки Марчиано.

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- Сегодня очень важный день в моей жизни, - сказал Льюис. - Я хотел бы объявить о том, что 21 июня 2003 года провел последний поединок как профессиональный боксер. Я завершил спортивную карьеру. Очень трудно стать чемпионом мира, еще труднее долго оставаться на вершине. На протяжении всей карьеры я выкладывался на ринге на 110 процентов, поэтому долго был чемпионом. Теперь я с нетерпением жду, что придут новые сильные боксеры, такие как братья Кличко, которые принесут с собой новую эру в профессиональном боксе.

Теперь я с нетерпением жду, что придут новые сильные боксеры, такие как братья Кличко

Последний бой в карьере Леннокс провел с Виталием Кличко. 21 июня 2003 года рефери остановил бой в перерыве перед седьмым раундом из-за многочисленных травм на лице Кличко и зафиксировал победу Льюиса техническим нокаутом. "Бой десятилетия" выдался очень интригующим и богатым на события. Кличко лучше выглядел на старте поединка, много попадал жесткими ударами. В последних проведенных раундах несколько устал, и Льюис сам начал акцентировано пробивать. На карточках всех судей после шестого раунда Кличко лидировал с одинаковым счетом - 58:56. После поединка украинцу наложили на лицо 60 швов.

Виталий Кличко неоднократно вызывал Леннокса Льюиса на матч-реванш, но его решение завершить карьеру оказалось окончательным.

Вакантный титул WBC 24 апреля 2004 года в Лос-Анджелесе, США, разыграли Виталий Кличко и обидчик Владимира Кличко южноафриканец Корри Сандерс. Драматическое и жестокое побоище завершилось победой укринца техническим нокаутом в 8-м раунде.

Леннокса Льюиса считают одним из сильнейших супертяжеловесов в истории. В 1988 году он стал олимпийским чемпионом в Сеуле, когда выступал за Канаду. Затем перешел в профессиональный бокс, где представлял Великобританию. Был абсолютным чемпионом мира, побеждал легендарных американцев Эвандера Холифилд и Майка Тайсона.

Автор: Василий ТАНКЕВИЧ
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Дата
07
февраля

Льюис освободил титул для Кличко

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