Лунин потеряет 12 млн: "Реал" хочет существенно урезать зарплаты футболистам

Андрей Лунин в следующем сезоне может стать вторым вратарем "Реала", Фото: Reuters

Украинскому вратарю мадридского "Реала" Андрею Лунину хотят существенно уменьшить зарплату.

Из-за пандемии коронавируса президент "сливочных" Флорентино Перес урезал зарплату всем игрокам клуба на 10%. Теперь же Перес планирует уменьшить доходы игрокам сразу на 30%, пишет AS.

Матчи с болельщиками могут восстановиться не раньше 2021 года. Фирменные футболки продаются плохо. В Испании растет безработица. Поэтому клубу нужно уменьшать расходы.

Андрей Лунин выступает на правах аренды за "Овьедо". Игрок зарабатывает 30 тыс. евро в неделю, или чуть более 1,5 млн евро в год. Зарплату ему платит "Реал". Таким образом вратарь сборной Украины потеряет около 12 млн грн за год и потеряет статус долларового миллионера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Реал" планирует проводить домашние матчи на 6-тысячном стадионе

Андрей Лунин перешел в "Реал" из "Зари" летом 2018-го за 9 млн евро. Пока украинский вратарь не провел ни одного официального матча за "сливочных", выступая в аренде за другие команды.