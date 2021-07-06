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вторник, 06 июля 2021 12:04

Луис Энрике рассказал, что будет решающим в матче Испания - Италия

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Луис Энрике рассказал, что будет решающим в матче Испания - Италия
Луис Энрике тренирует сборную Испании с 2018 года. Фото: REUTERS

Наставник испанцев Луис Энрике считает, что контроль мяча будет решающим в матче Италия - Испания.

Команды между собой разыграют право сыграть в финале Евро-2020/21.

"Если думать, что отдельные игроки важнее команды, в командном спорте больших свершений не видать. Мы больше похожи на клубную команду, чем на национальную. Я вижу проблему в том, что Италия такая же в этом плане - настоящая команда.

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Я вижу, что игроки очень рады и уверены в том, что по праву дошли до полуфинала Евро. Это очень сложная задача. Когда я играл за сборную, то никогда не доходил до полуфинала, за исключением Олимпиады. Поэтому я с пониманием отношусь к тому, что игроки получают удовольствие от ситуации. Сегодня мы провели тренировку без высоких нагрузок - такие нужны, чтобы понять, как каждый из футболистов себя чувствует. Так вот, все ребята выглядят прекрасно. Я за них рад.

Италия очень похожа на Испанию. Она уже не любит, как раньше, играть от обороны и смотреть, что получится. У нее есть прекрасные игроки, нацеленные на владение мячом. Бой за обладание мячом будет главным в этом матче. Не думаю, что обе команды смогут доминировать одновременно, так что будет интересно посмотреть, кто выйдет вперед в этом аспекте. Ну и Италия - настоящая команда, которая и атакует, и защищается как единое целое, как и мы. Также она высоко прессингует - такое сложно было представить раньше. У обеих команд будут шансы", - сказал Энрике в комментарии УЕФА.

Матч Италия - Испания состоится в 22:00. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

В плей-офф итальянцы выбили Австрию и Бельгию. Команда Луиса Энрике стала сильнее Хорватию и Швейцарию.

Сборная Украины вылетела с Евро на стадии 1/4 финала проиграв Англии.

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