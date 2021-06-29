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вторник, 29 июня 2021 08:00

Луческу назвал победителя Евро-2020/21

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Луческу назвал победителя Евро-2020/21
Мирча Луческу смог вывести "Динамо" в Лигу чемпионов. Фото: ФК "Динамо" Киев

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу считает, что Италия станет победителем Евро-2020/21.

Опытный румынский тренер назвал главного фаворита Евро.

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"Италия выигрывает чемпионат. Пока больше всех меня поразила именно сборная Роберто Манчини. Они показали больше, чем кто-либо другой, является командой", - сказал Луческу в комментарии Tuttosport.

На групповой стадии итальянцы победили Турцию, Швейцарию и Уэльс. В 1/8 разобрались с Австрией. Соперником в четвертьфинале будет сборная Бельгии.

Евро-2020/21 проходит с 11 июня по 11 июля.

В 1/4 турнира уже вышли Дания, Швейцария, Испания, Бельгия, Италия и Чехия.

Сборная Украины проведет свой матч 1/8 финала против Швеции 29 июня. Начало игры в 22:00. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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Дата
29
июня

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