Луческу назвал победителя Евро-2020/21

Мирча Луческу смог вывести "Динамо" в Лигу чемпионов. Фото: ФК "Динамо" Киев

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу считает, что Италия станет победителем Евро-2020/21.

Опытный румынский тренер назвал главного фаворита Евро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Франция сенсационно покинула Евро

"Италия выигрывает чемпионат. Пока больше всех меня поразила именно сборная Роберто Манчини. Они показали больше, чем кто-либо другой, является командой", - сказал Луческу в комментарии Tuttosport.

На групповой стадии итальянцы победили Турцию, Швейцарию и Уэльс. В 1/8 разобрались с Австрией. Соперником в четвертьфинале будет сборная Бельгии.

Евро-2020/21 проходит с 11 июня по 11 июля. В 1/4 турнира уже вышли Дания, Швейцария, Испания, Бельгия, Италия и Чехия. Сборная Украины проведет свой матч 1/8 финала против Швеции 29 июня. Начало игры в 22:00. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.