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вторник, 29 июня 2021 01:06

Франция сенсационно покинула Евро

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Франция сенсационно покинула Евро
Швейцария создала главную сенсацию Евро. Фото: Gettyimages.com

В матче 1/8 финала Евро-2020/21 сборная Франции в серии пенальти проиграла Швейцарии -4: 5. Основное время игры завершилось вничью -3:3.

Что нужно знать об игре в Бухаресте?

Швейцария пыталась играть с Францией на равных. На атаки соперника отвечать своими.

Проблемы Франции с игрой первым номером. Команде Дидье Дешам трудно прибегали позиционные атаки. Гризманн и Килиан Мбаппе не хватало пространства.

Дубли Карим Бензема и Хариса Сеферовича. Форвард "Реала" за 2 минуты оформил дубль и вывел свою команду вперед в начале второго тайма. Нападающий "Бенфики" открыл счет в матче и перевел игру в овертайм.

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Ошибка Поля Погба. Потеря мяча полузащитником "Манчестер Юнайтед" позволила швейцарцам сравнять счет в матче.

Слабая игра от Килиана Мбаппе. Лидер ПСЖ особо ничего не показал, не использовал имеющиеся моменты и не забил решающий пенальти.

Уго Льорис парировал пенальти. Вратарь "Тоттенегема" не позволил Швейцарии удвоить счет в матче в начале второго тайма. После чего Франции смогла забить трижды.

Килиан Мбаппе провалил игру

Обе команды проявили характер. Франция смогла переломить игру на начале второго тайма, а швейцарцы перевести игру в овертайм.

Франция рано поверила в победу. После счета 3:1 команда Дешама расслабилась и была наказана.

В овертайме французы были ближе к победе. Сборная Франция имела свои моменты, но так и не смогла забить.

Решающим стало желание. Если швейцарцы отдались на полной игре, то Франция играла с запасом. Надеясь дожать соперника в нужный момент. Швейцария заслужила победу.

Четвертьфиналистами Евро уже стали Испания, Чехия, Бельгия, Италия, Дания, Швейцария.

29 июня сыграют Украина - Швеция и Англия - Германия.

2 июля Швейцария сыграет против Испании в 1/4 финала.

Автор: Сергей Тищенко
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