Испания и Хорватия сыграли лучший матч на Евро

Хорватиии не хватало больного Ивана Перишича. Фото: Reuters

На чемпионате Европы только что сыграли самый лучший матч. В 1/8 финала Евро сборная Испании переиграла сборную Хорватии. Встреча проходила на стадионе "Паркен" в Копенгагене (Дания) и завершилась со счётом 5:3 по итогам дополнительного времени.

Полузащитник сборной Испании Педри забил курьёзный автогол на 20-й минуте матча. Голкипер испанцев Унаи Симон в своей штрафной не сумел принять пас от Педри, и мяч медленно закатился в дальний угол. Пабло Сарабия сравнял счёт. Защитник Сесар Аспиликуэта вывел испанцев вперёд. На 57-й минуте испанцы провели атаку левым флангом, Ферран Торрес дошёл до лицевой и навесил во вратарскую. Аспиликуэта опередил Йошко Гвардиола и головой переправил мяч в сетку.

Нападающий сборной Испании Ферран Торрес забил третий гол. На 85-й минуте полузащитник Мислав Оршич забил гол и сократил разрыв в счёте до минимума. В добавленное время Оршич сместился на левый край и навесил в штрафную. Одноклубник Руслана Малиновского по "Аталанте" Марио Пашалич опередил соперника и головой переправил мяч в сетку, сравняв счёт – 3:3.

Хорваты спасли безнадежный матч. Но в дополнительное время сделали то, что никогда бы не сделала сборная Украины. Балканцы пошли в атаку и имели реальный шанс снова выйти вперед. Но Альваро Мората поймал в этот вечер свою игру: на 100-й минуте он забил победный мяч, а, спустя четыре минуты отличился Микель Ойярсабаль – 5:3.

Далее испанцы успокоили игру и не дали хорватам шансов сократить разрыв в счете.

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Испанцы встретятся в четвертьфинале с победителем пары Франция – Швейцария. Именно сборная Испании является рекордсменом Евро по количеству побед – пиренейцы триумфовали трижды. Столько же побед в сборной Германии.