Евро-2020/21: Испания в четвертьфинале победила Швейцарию

Унаи Симон отразил два пенальти. Фото: Gettyimages.com/

В матче 1/4 финала Евро-2020/21 сборная Испании победила Швейцарию. Основное время игры завершилось вничью - 1:1, а в серии пенальти испанцы победили - 3: 1.

Что нужно знать о матче в Санкт-Петербурге?

Активный старт Испании. В первые 15 минут игры команда Луиса Энрике создала сразу несколько моментов и имела полное преимущество.

Испании помог рикошет. После удара Жорди Альбы мяч залетел в ворота Яна Зоммера после прикосновения от ноги Дениса Закарии.

Вратарь Испании стал героем матча

Равная игра. Испания имела преимущество только в начале матча, после чего швейцарцы выровняли игру и имели свои моменты.

Провал защиты Испании. Центральные защитники испанцев провалились, когда Джердан Шакири сравнял счет в середине второго тайма.

Швейцария доигрывала в меньшинстве. В конце второго тайма прямую красную карточку получил Ремо Фройлер.

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Испания не дожала Швейцарию в овертайме. Играя в большинстве команда Луиса Энрике имела моменты, но так и не смогла забить.

Унаи Симон стал героем матча. В серии пенальти вратарь испанцев отбил два пенальти. Еще один удар швейцарцев был мимо ворот.

В полуфинале сборная Испании сыграет против победителя матча Италия Бельгия. В 1/8 финала Испании победа Хорватию. 3 июля сборная Украины сыграет против Англии в матче 1/4 финала Евро-2020/21. Начало игры в 22:00. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.