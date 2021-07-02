Евро-2020/21: Испания в четвертьфинале победила Швейцарию

В матче 1/4 финала Евро-2020/21 сборная Испании победила Швейцарию. Основное время игры завершилось вничью - 1:1, а в серии пенальти испанцы победили - 3: 1.
Что нужно знать о матче в Санкт-Петербурге?
Активный старт Испании. В первые 15 минут игры команда Луиса Энрике создала сразу несколько моментов и имела полное преимущество.
Испании помог рикошет. После удара Жорди Альбы мяч залетел в ворота Яна Зоммера после прикосновения от ноги Дениса Закарии.
Вратарь Испании стал героем матча
Равная игра. Испания имела преимущество только в начале матча, после чего швейцарцы выровняли игру и имели свои моменты.
Провал защиты Испании. Центральные защитники испанцев провалились, когда Джердан Шакири сравнял счет в середине второго тайма.
Швейцария доигрывала в меньшинстве. В конце второго тайма прямую красную карточку получил Ремо Фройлер.
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Испания не дожала Швейцарию в овертайме. Играя в большинстве команда Луиса Энрике имела моменты, но так и не смогла забить.
Унаи Симон стал героем матча. В серии пенальти вратарь испанцев отбил два пенальти. Еще один удар швейцарцев был мимо ворот.
В полуфинале сборная Испании сыграет против победителя матча Италия Бельгия.
В 1/8 финала Испании победа Хорватию.
3 июля сборная Украины сыграет против Англии в матче 1/4 финала Евро-2020/21. Начало игры в 22:00. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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