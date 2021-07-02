Тренер сборной Швеции не хочет смотреть матч Украина - Англия

Янне Андерссон возглавляет сборную Швеции с 2016 года. Фото: Reuters

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерсон отказывается смотреть матч 1/4 финала Евро-2020/21 Украина - Англия.

По словам шведского наставника, именно его команда заслужила пройти в четвертьфинал вместо украинцев.

"Я счастлив, что мы второй раз подряд прошли групповой этап и смогли выйти в плей-офф. Я горжусь командой. Мы впервые с 2004 года так успешно выступили на Евро. Все игроки проявили себя отлично, и у меня нет к ним претензий.

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Что касается остальных матчей на Евро, то я посмотрю матчи Бельгия - Италия, Швейцария - Испания и Дания - Чехия. Но точно не буду смотреть матч Украина - Англия. Я просто не смогу это сделать. Мы должны были быть там, мы заслуживали выйти в четвертьфинал, но проиграли. Поэтому если я буду смотреть, то весь матч буду думать о том, что на месте украинцев должны были быть мы", - цитирует тренер "Футбум".

Сборная Швеции выиграла свою группу, опередив Испанию, Словакию и Польшу. В матче 1/8 Швеция проиграла Украине на последних секундах овертайма благодаря голу Артема Довбика. 3 июля сборная Украины сыграет против Англии. Начало игры в 22:00. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.