Как сборную Украины встретили в Риме

Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

Сборная Украины сыграет в матче 1/4 финала Евро-2020/21 против Англии в Риме.

Команда Андрея Шевченко перебралась из Глазго, где проводила матч против Швеции, в столицу Италии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Закрой рот" - Шевченко поссорился с Ярмоленко во время игры со Швецией

У отеля национальную команду встретили болельщики овациями и свиданиями победы.

Одна из болельщиц очень расстроилась, что не смогла встретиться с Георгием Бущаном

Сборная Украины сыграет против Англии 3 июля. Начало игры в 22:00. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте. В матчах 1/8 финала Украина победила Швецию, а Англия оказалась сильнее Германию.