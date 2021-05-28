"Лучший выбор для меня" - Ломаченко о бое с Накатани

Василий Ломаченко потери 3 чемпионские пояса. Фото: REUTERS

Украинский боксер Василий Ломаченко доволен будущим боем с японцем Масайоши Накатани.

По словам Ломаченко, он ждет серьезного сопротивления от соперника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ты не Бог, а дурак" - Лопес снова "наехал" на Ломаченко

"Потому что это лучший выбор для меня. Хочу сравнить себя с этим парнем, поскольку он дрался с Теофимо Лопесом.

Он весьма жесткий парень, это тяжелый оппонент для меня", - сказал Ломаченко в Instagram.

Поединок между Ломаченко и Накатани пройдет 26 июня. Оба боксера проигрывали абсолютному чемпиону по боксу в легком весе Теофимо Лопесу. Американец проведет следующий свой бой против австралийца Джорджа Комбососа.