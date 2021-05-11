Ломаченко в США будет готовиться к бою с японцем

Украинский боксер 33-летний Василий Ломаченко вылетел в США для подготовки к поединку против японца Масайоши Накатани.
В Штатах состоится финальная стадия подготовки к следующему поединку.
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Василий опубликовал совместное фото со отцом и тренером Анатолием Ломаченко в аэропорту Одессы.
"Пристегните ремни, мы взлетаем", - написал Ломаченко в Instagram.
Поединок между Ломаченко и Накатани официально состоится 26 июня на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе. В начале мая промоутерская компания Top Rank подтвердила бой.
Предыдущий бой Ломаченко провел осенью 2020-го и проиграл Теофимо Лопесу. Василий потерял титулы WBC, WBA, WBO. Накатани также опыт поражения от американца.
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