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пятница, 28 мая 2021 11:01

"Ты не Бог, а дурак" - Лопес снова "наехал" на Ломаченко

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&quot;Ты не Бог, а дурак&quot; - Лопес снова &quot;наехал&quot; на Ломаченко
Теофимо Лопес и Василий Ломаченко. Фото: Вoxingscene.com

Абсолютный чемпион мира в легком дивизионе Теофимо Лопес заявил, что перед их боем Василий Ломаченко вел себя надменно.

Именно представители команды Ломаченко не хотели включать пункт о реванше, который теперь хотят провести с Лопесом, сообщает Fightnews.

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"Он смотрел на меня свысока, не показал никакого уважения. Я - само уважение. Если бы он дал мне опцию реванша или что-то в этом роде, то мы бы устроили бой. Но я побил его 9:3 или 8:4. Неважно, каким был счет, ведь это абсолютно доминирующая победа. В 12-м раунде было видно, что это чемпионский раунд. Собственно, я доминировал в последнем раунде.

У Ломаченко нет сердца, я забрал его у него. Это приятно, ведь с ним сильно нянчились, а он думал, что он Бог. Никакой ты не Бог, а дурак. В конце концов, ты выступил, как болван, когда я побил тебя", - сказал Лопес.

В октябре 2020 Теофимо Лопес победил Василия Ломаченко единогласным решением судей. Американец стал абсолютным чемпионом мира в легком весе.

.Ломаченко остается не согласным с судейством поединка и требует провести реванш.

Следующий бой Лопес проведет против австралийца Джорджа Камбососа, а Ломаченко встретится с японцем Масайоси Накатани.

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