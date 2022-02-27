"Лучше перестану заниматься спортом, чем буду слушать гимн России". Вратарь "Ювентуса" поддержал Украину

Войцех Щесны выступает за "Ювентус" с 2017 года. Фото: Getty Images

Вратарь "Ювентуса" и сборной Польши Войцех Щесны сообщил, что поддерживает решение польской федерации футбола о бойкоте матча отбора на Кубка мира-2022 против сборной России.

Звездный вратарь рассказал, что у его сына течет украинская кровь.

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"Моя жена родилась в Украине, в жилах моего сына течет украинская кровь. Часть моей семьи до сих пор живет в Украине. Украинцы – фантастические люди, я не могу смотреть на их страдания, когда Путин объявил войну всем европейским ценностям.

Совесть не позволит мне слушать гимн этой страны, я отказываюсь играть с представляющими ценности и принципы России. Лучше я прекращу занятия спортом, чем пойду на уступки", – написал поляк в Instagram.

Ранее УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. "Манчестер Юнайтед" приостановил партнерство с российской авиакомпанией "Аэрофлот". Немецкий футбольный клуб "Шальке" заявил, что уберет логотип "Газпрома" из своих футболок. Формула-1 упразднила предстоящую гонку в России, заявив, что "невозможно провести Гран-при России при нынешних обстоятельствах".